野球日本代表・侍ジャパンの北山亘基投手が、話題となったメジャーリーガーたちとの交流の裏話について明かしました。中日との壮行試合2戦目にリリーフ登板した北山投手。2イニングで38球を投げ、被安打2、奪三振1、与四球1、無失点と落ち着いた投球を披露しました。これについて北山投手は「無失点ではあったんですけど、より実戦の中でもう少し勢いがほしかったですし、こぢんまりした内容だった。次の登板はどうなるかわからな