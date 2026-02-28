東日本大震災から15年。防災への意識は高まっていても、「水が使えない数日間」を具体的に想像できている人は多くありません。断水や停電が続く状況では、顔を洗うこと、髪を整えること、歯を磨くことさえ簡単ではなくなります。そんなときに知っておきたいのが、“水なし”でできる美容ケアの選択肢です。顔と首まわりは“拭き取り”が基本水が使えない環境では、拭き取りタイプのクレンジングや洗顔シートが頼り。汗や皮脂をその