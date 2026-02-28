同じ年代なのに、なぜか若々しく見える人がいる一方で、実年齢より上に見られてしまう人もいます。その違いは、顔立ちや体型だけではありません。実は“質感”と“重心”の差にあります。顔まわりの質感が重くなっている落ち着きを意識するあまり、髪もメイクも質感が重くなっていませんか。光を吸収する仕上がりは、顔全体を沈ませます。若く見える人は、派手にしなくても、自然なツヤと抜け感を残しています。重心が下がっている