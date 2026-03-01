中山１１Ｒ・中山記念・Ｇ２・馬トク激走馬＝チェルヴィニア一昨年の牝馬２冠を制したハービンジャー産駒。前走のマイルチャンピオンシップ１０着を経て、１月２９日に放牧先の外厩・ノーザンファーム天栄から帰厩。３か月半ぶりの実戦になる。直前追いは美浦・Ｗコースで３頭併せの真ん中。集中した走りで、ラストは軽快に伸び、６ハロン８４秒０―１１秒６をマークした。１週前は仕掛けられた際の反応に良化の余地を残してい