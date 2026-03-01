【モデルプレス＝2026/03/01】元SND48でタレントのKONAN（40）が3月1日、自身のInstagramを通して、妊娠を発表した。【写真】「バチェラー」出身元SDN48メンバー、妊婦9ヶ月目のふっくらお腹◆KONAN、第1子妊娠発表KONANは「私事ではございますが、新しい命を授かりました」と第1子の妊娠を発表。「日々大きくなるお腹と、毎日元気に動く胎動に驚かされています（自分の食欲にもびっくりやけどw）」と近況をつづっている。また「春