◆オープン戦楽天―広島（１日・倉敷）広島の新外国人、フレディ・ターノック投手が先発し、４回を４安打１失点にまとめた。無四球で４奪三振。来日初登板だった２月２２日の２回無失点に続き、上々の投球を披露した。初回先頭の小郷を１５３キロで遊飛に打ち取り、そのまま３者凡退。２回は先頭の浅村に右前打を許したが、動じることなく後続を打ち取った。３回に１５５キロを２度計測すると、４回はボイト、浅村の中軸を連