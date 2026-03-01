4月開催「スターズ・オン・アイス」の最新情報が発表ミラノ・コルティナ五輪の熱が冷めやらない中、フィギュア界に舞い込んだ一報がファンを歓喜させている。1日午前10時の発表を受けて、反響が広がった。五輪ではペアで三浦璃来、木原龍一組が日本勢初の金メダルを獲得するなど、躍進したフィギュア界。1大会最多となる6個のメダルを獲得し、大会後も熱気に包まれている。来月には世界最高峰のアイスショーの1つ「スターズ