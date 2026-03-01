冠婚葬祭が盛大な地域といえば？結婚式は名古屋をイメージする人も多いが、ゼクシィの調査によれば、実は九州地区は披露宴・ウェディングパーティーの招待客数は平均68.8人（全国1位）、挙式、披露宴・ウェディングパーティーにかける費用は平均363.6万円（全国2位）という結果が出ている。 【写真】サンリオの「クロミ」をイメージしたブラックフォーマルが可愛すぎる♡ 地