ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた高橋成美が、3月1日までに自身のインスタグラムを更新し、元気な日常をつづっている。【写真】りくりゅう神解説の高橋成美、五輪で爆食…「「パワーが出るTボーンステーキ」など高橋は、経験にもとづく知識で競技を解説する一方、“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組の演技に対する「すごい！すごい！」「宇宙一ですよ！」といったワードや熱量で話題