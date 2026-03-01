３月３日付での定年引退を目前に控えた根本康広調教師（７０）＝美浦＝が１日、中山５Ｒを１番人気サザンテイオーで制し、ラストデーにＶを飾った。末っ子の愛弟子が思い出の勝負服で、引退に華を添えた。好スタートを決めて内をロスなく運び、ゴール前で突き抜けて頭差で勝利をゲット。鞍上の長浜鴻緒騎手（２０）＝美浦・根本＝は豪快なガッツポーズ。号泣しながら引き揚げ、師匠と抱き合った。レースを見届けた根本師は「最