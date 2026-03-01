タレント、グラビアアイドルの黒嵜菜々子（22）が1日、自身のXを更新。同日に生出演したTBS系「サンデー・ジャポン」の発言が「誤解を招く表現」だったとして謝罪した。黒嵜は番組後の投稿で「本日はサンデー・ジャポンをご視聴いただき、ありがとうございました！！！！」と感謝すると「一点、久しぶりの生放送ということもあり大変緊張しておりました。そのため、最近のジャイアンツ戦をお酒を飲みながら観戦した話と、前回のWBC