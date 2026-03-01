怪我人が続出している森保ジャパンに朗報だ。ル・アーブルに所属する瀬古歩夢が、待望の復帰を果たした。25歳の日本代表DFは、先月30日のRCランス戦の80分に、相手FWに押される形で味方GKと交錯。肋骨を痛めながらも何とか試合終了までプレーを続けた後、肋骨の骨折が明らかになった。それから１か月。瀬古は２月28日のパリ・サンジェルマン戦に３CBの中央で先発し、フル出場した。チームは０−１で敗れたものの、背番号15は