阪神高速北神戸線で、車が逆走しトラックと正面衝突する事故があり、２人が意識不明の重体です。３月１日午前３時ごろ、神戸市北区有野町の阪神高速北神戸線の上りで、２ｔトラックと乗用車が正面衝突しました。この事故で、トラックを運転していた７０代の男性と乗用車を運転していた６０代の女性が病院に搬送されましたが、いずれも意識不明の重体です。警察によりますと、トラックのドライブレコーダーなどに乗用車が逆