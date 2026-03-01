司法省が公開した写真。カリブ海にあるジェフリー・エプスタイン氏の私有島で、ラトニック氏（青いシャツ）がエプスタイン氏と一緒に写っているとみられる/Department of Justice（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏の私有島で、ラトニック商務長官がエプスタイン氏と一緒に写っているとされる写真が司法省のサイトから一時取り下げられ、連邦議会の議員から疑念の声が上がっている。問題