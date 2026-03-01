掲題のように、夫婦2人の年金生活に備えて、貯蓄や支出の大まかな計算をしている人は決して珍しくないでしょう。しかし、年金の受給額は年金保険料を納めた年数などによっても変動します。 本記事では、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額である、いわゆる「モデル年金額」を参考に、現代の水準において必要な老後資金について解説します。 令和8年度の「モデル年金」は“月額23万7279円” モデル年金とは