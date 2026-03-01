物価高が続いている昨今、旅行費用に慎重になる家庭は少なくありません。 そんな中、最近増えているのが「オールインクルーシブ」と呼ばれる、宿泊料金に食事やドリンク、アクティビティなどの娯楽が最初から組み込まれているプランです。 本記事ではオールインクルーシブが実際にお得と言えるのか、家計目線で試算します。 料金に何が含まれる？ 1泊約8万円の中身を整理 オール