陸上の東京マラソン（１日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り）で、前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）がリスタートを切った。２０２１年に日本記録（当時＝２時間４分５６秒）をマークするも、ケガなどもあって２４年パリ五輪出場を逃し、妻・一山麻緒さんとの夫婦五輪とはならなかった。それでも「パリ（五輪）も連れて行ってもらったので、次は（自分が）という思い」と、２０２８年ロサンゼルス五輪に向けて再び歩みを