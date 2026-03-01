ハムのカストロが台湾球団の交流試合で豪快弾豪快アーチを披露した。日本ハムの新助っ人、ロドルフォ・カストロ内野手が2月28日、台湾プロ野球（CPBL）の味全との敵地での交流試合に「7番・遊撃」で出場すると2回に豪快な本塁打。ファンは「最強助っ人きた」など歓喜している。2点リードの2回、相手の右腕投手が投じた外角への142キロ速球を振り抜いた。打球は高い孤を描いて左中間スタンドで跳ねた。ホームランアーティストら