Stray Kidsがキュートなビジュアルを公開し、ファンミーティングへの期待感を高めた。Stray Kidsは、3月28日・29日、4月4日・5日に韓国・仁川インスパイアアリーナで公式ファンミーティング「Stray Kids 6TH FANMEETING "STAY in Our Little House"」を開催する。【写真】I.Nが東京・恵比寿に出没「日本じゃん！」所属事務所JYPエンターテインメントは公式SNSを通じて、ファンミーティングのティザー画像を公開し、開催に向けたム