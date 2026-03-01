女性一人ひとりの体に寄り添う「適正下着®」を提案するHEAVEN Japanが、ルクア大阪にて期間限定のポップアップショップを開催します。プロのアドバイザーに相談しながら、自分に合ったサイズや下着選びを体験できる特別な機会です。気軽に試せるフィッティング体験で、新しい下着選びを始めてみませんか♡自分の体にぴったりの一枚を見つけたい方におすすめです。 プロに相談できるフィッティング体験 今回の