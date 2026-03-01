俳優・窪塚洋介の妻・PINKYが28日、自身のアメブロを更新。祖父から贈られた七段飾りの雛人形を長女に受け継ぎ、一緒に飾り付けをしたことを報告した。【映像】PINKY、自宅での窪塚愛流の誕生日祝いを公開PINKYは「今年も娘と一緒にお雛様を飾りました」と書き出し、3歳頃から長女とともに準備を行っていることを紹介。かつては自身が大半を担っていたというが、「今では高いところに手も届くようになって、すっかり一人前の戦