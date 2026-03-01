OECD（経済協力開発機構）の統計では、23年のスウェーデンの1人当たり平均年間総実労働時間は1431時間で、日本の9割以下に過ぎない。しかし、購買力を考慮して比較した1人当たりのGDP（世界銀行、24年）はスウェーデンが日本の1.37倍で、平均年間賃金（OECD、24年）も1.22倍に上る。いったいなぜ、日本より働く時間が短いスウェーデンのほうが上回るのか？スウェーデン在住の佐藤吉宗氏の著書『子育ても仕事もうまくいく無理し