憧れの「カイエン」が300万円以下で手に入る？都市型SUVのパイオニアとして絶大な人気を誇るトヨタ「ハリアー」。そのガソリン車エントリーグレードの新車価格（消費税込）は371万300円からとなっており、最新の安全装備や静粛性に優れた上質な室内空間を備えた、まさに都市型SUVの代名詞といえる完成度を誇ります。ピカピカの新車で、長期間のメーカー保証とともに安心して乗り出せるハリアーは、満足度の高い選択肢のひとつ