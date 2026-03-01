気象庁によると、1日午後0時41分頃、熊本県産山村と大分県竹田市で震度2の地震があった。震源地は大分県西部で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M)3・2と推定される。各地の震度は次の通り。【熊本県】震度2=産山村震度1=阿蘇市、南小国町、小国町、南阿蘇村【大分県】震度2=竹田市震度1=由布市、豊後大野市【宮崎県】震度1=延岡市、高千穂町