＜HSBC女子世界選手権最終日◇1日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。古江彩佳が後半10番までを終えて、首位と6打差のトータル8アンダー・8位タイにつけている。〈連続写真〉リズムで生み出す安定感古江彩佳の最新スイング竹田麗央はトータル7アンダー・12位タイ。岩井明愛はトータル6アンダー・16位タイ、山下美夢有と西郷真央はトータル4アンダー・21位タイ