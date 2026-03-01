俳優の唐沢寿明（62）が、2月28日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。妻で女優の山口智子（61）とのプライベートを明かした。番組では、同い年のMC・浜田雅功と「大阪下町グルメ巡り」を敢行。そこで夫婦での外食が話題となった。「俳優はええとこで飯くってんちゃうか、とみんな思っている」と浜田がふとした疑問を口にすると、唐沢は「夫婦で外に行くとき、よく行くのは家の近くにある居酒屋だね」と説明