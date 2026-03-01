◆オープン戦中日―ＤｅＮＡ（１日・バンテリンドーム）「５番・三塁」でスタメン出場予定だった中日のジェイソン・ボスラー外野手が、急きょスタメンを外れた。試合前のノックに参加していたが、足を引きずるようなしぐさを見せて、ベンチに引き上げた。何かしらの違和感を訴えたとみられる。場内では、１３時３５分にスタメンがアナウンスされたが、メンバー表交換後に、「５番・三塁」福永への交代がコールされた。