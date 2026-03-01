根本康広調教師（７０）＝美浦＝の最終日に師弟コンビで勝利をつかんだ。３月１日の中山５Ｒ・３歳未勝利（芝１６００メートル＝１６頭立て）は、サザンテイオー（牡、父シルバーステート）が頭差Ｖ。涙を浮かべて引き揚げてきた長浜鴻緒騎手が「馬がしっかり応えてくれてメチャクチャうれしいです」と喜ぶと厩舎の先輩・丸山元気騎手の目にも光るものがあった。執念が人馬に乗り移った。２月２１日に東京で２着。そこから連闘