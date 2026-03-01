１日の東京マラソン（都庁―東京駅前行幸通り＝読売新聞社共催）で、マラソン初挑戦の早大・工藤慎作（３年）が、２時間７分３４秒の全体２０位でフィニッシュ。日本勢５位に入り、ロサンゼルス五輪代表選考レース「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の出場権を獲得した。工藤は３年連続で箱根駅伝の５区を走った山のスペシャリスト。序盤から安定感ある走りを見せ、大迫傑（リーニン）ら有力選手たちが走る集団