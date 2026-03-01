俳優の川崎麻世が1日、自身のインスタグラムを更新。63歳の誕生日を迎えたことを報告し、21歳下の妻で料理研究家の花音さん（41）とのツーショットを披露した。「今日3/1はなんと63歳のバースデーを迎える事ができました」と報告。「13歳で芸能界に入りあれから50年そんな俺が63になるなんて想像もしなかったです」とつづった。「昨日は天気も良いのでバースデープレゼントで頂いた大好きなl4k3の新作のバッグを持って妻と