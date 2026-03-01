◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン 7-3 中日(2月28日、バンテリンドーム)先発し3回2失点の伊藤大海投手が登板の反省と収穫を語りました。伊藤投手は初回に連打と犠牲フライで失点。チームが再び1点をリードした後の3回には、中日の辻本倫太郎選手にホームランウイングまで運ばれ同点とされていました。ピッチングを「悪いところもしっかり出た。細かい調整がまだ必要」と振り返った伊藤投手。「ホームラン(の場面)もそう