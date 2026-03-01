インテルに所属するイタリア代表DFフェデリコ・ディマルコが、リーグ戦のゴール数＋アシスト数で「20」の大台に乗せた。2月28日のセリエA第27節ジェノア戦にフル出場したディマルコは、31分に先制点を記録。ヘンリク・ムヒタリアンの浮き球に合わせて左足を振り抜き、地を這うボレーシュートをゴール右下に突き刺した。インテルはその後に1点を加えて2−0で勝利し、首位を独走している。データサイト『Opta』によると、今季6