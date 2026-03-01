毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。3月1日（日）の放送は、坂東龍汰と行く千葉県船橋市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！坂東とは、日本と南極を25往復した南極観測船「SHIRASE5002」号で待ち合わせ。2008年に退役後は船橋港で一般公開されており、一同も船内を見学し船橋市の旅がスター