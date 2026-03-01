成長を続ける朝食市場。人気店もモーニングに参入。わざわざ早起きしてでも行きたい！大手チェーン店のとってもお得なモーニングや、大阪名物の“ここだけ”モーニングを山中真アナウンサーが紹介します。「約７０種類」を食べ・飲み放題！ファミレスチェーンで朝食バイキングまずは、まさに大盤振る舞い！メニュー充実、激安のモーニング。１月から朝食に力を入れ始めているのが「サイゼリヤ」。ドリンクバー付きで３００円