26日の3Rで単勝2・0倍の1番人気に支持されたモンザセカンド（牡3＝永島、父ポアゾンブラック）が人気に応えて8馬身差の快勝。鞍上の広瀬航（41）が地方通算1300勝のメモリアルを達成した。兵庫の現役騎手では6人目だ。2019年の58勝から昨年まで毎年右肩上がりに勝ち星を増やし、昨年は自己最多を更新する175勝を挙げてリーディング3位。トップジョッキーの仲間入りを果たしたが、本人に慢心は一切ない。「まだまだ勝ち鞍を伸ば