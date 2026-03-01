ソフトバンクの中村晃内野手（36）が1日、筑後のファーム施設で練習を行った。ライブBP（実戦形式の打撃練習）で2打席立ち、いずれも外野フライだった。昨年11月5日に腰椎椎間板ヘルニアの手術を受け、慎重にリハビリ練習を進めている。実戦復帰時期は未定だというが「振るのも守備も制限はない」と徐々に状態を戻している。練習内容をコントロールしながら、復帰を目指して調整を続けていく。