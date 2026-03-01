アメリカとイスラエルがイランへの軍事攻撃に踏み切ったことで、中東情勢の悪化が世界のエネルギー情勢に大きな影響をもたらす公算が強まってきた。国際的な指標となる原油先物価格は、先週末に7カ月ぶりの高い水準をつけたが、週明けに一段と上昇する可能性が高い。原油の9割を中東地域に頼る日本は、影響の広がりに注視が必要な局面になっている。1日100隻以上が通る要衝急速に懸念が広がっているのが、ホルムズ海峡が通航できな