【元公務員記者の目】2020年にスポニチに入社した記者の前職は地方公務員。福岡県福津市の教育委員会で3年間、スポーツ担当の仕事に励み、スポーツを「する・みる・ささえる」の活動を通して市民の生活向上を目指した。連載「元公務員記者の目」ではアマチュア野球担当の記者が「ささえる」人々の活躍を伝える。第3回は24年選抜で初優勝した健大高崎（群馬）のマネジャー。女子中学生が他県から見学に訪れるほど人気を博してい