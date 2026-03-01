東京マラソン東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われ、タデセ・タケレ（エチオピア）が2時間3分37秒で連覇を達成。第1集団を担当した海外ペースメーカーが予定のペースを刻めない異例の展開になったが、タケレは会見で責めることはなかった。第1集団を引っ張るペースメーカーは1キロ2分53〜54秒の設定だったが、海外ペースメーカーがこのペースを刻めなかった。序盤は日本人ペースメーカーと橋本