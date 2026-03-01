立憲民主党から中道改革連合に入党せず、無所属で衆院選に臨んでいた前衆院議員の青山大人氏が2026年2月28日、Xで事務所の解散を報告した。「私がどうしても納得できなかったのが、なんで選挙の前に...」青山氏は茨城県議を経て、14年に民主党公認として茨城6区から衆院選に立候補するも落選。民進党から希望の党を経て17年の衆院選で比例当選した。その後は旧国民民主党を経て立憲民主党に所属。24年の衆院選では、小選挙区で当選