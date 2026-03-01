imase 25歳の岐阜出身、SNS時代を象徴する新世代アーティストimase。TBSで日曜よる９時から放送中の日曜劇場『リブート』にゲスト出演することが決定した。3月8日放送の第7話に出演となり、imaseが本作で演じるのは、行き場を失くしてＮＰＯ法人「しぇるたー」に保護されている富樫雅樹。冬橋（永瀬廉）らが面倒を見ている少年の一人で、第７話で起こる事件に関わってくるという。 ※2025年8月4日よりimaseはアーテ