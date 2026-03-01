【FIBAワールドカップ予選】日本代表 vs 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】日本代表vs韓国代表（生中継）バスケットボール男子日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2の韓国代表戦に臨むスターティング5を発表した。アカツキジャパン（バスケ日本代表）は、桶谷大HCの初陣となった2月26日の中国戦で80−87で逆転負け。しかし、昨年11月と12月のWindow 1でチャ