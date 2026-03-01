アストン・ヴィラは今夏の移籍市場でストライカーの補強に動く可能性があるようだ。英『Football Insider』が報じている。ヴィラではイングランド代表FWオリー・ワトキンス（30）が絶対的ストライカーとして君臨しているが、今シーズンはここまで公式戦38試合で8ゴール1アシストとなっている。決して悪い数字ではないが、昨シーズン（公式戦54試合で17ゴール14アシスト）、一昨シーズン（公式戦53試合で27ゴール15アシスト）を考え