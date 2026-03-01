◆オープン戦ソフトバンク―西武（１日、アイビースタジアム）ソフトバンクの先発・東浜巨投手が、３回９安打７失点で降板した。初回に１死から６連打を浴びて一挙４失点。２回にも１死一、二塁から３番・仲三に左越え適時二塁打を打たれるなど、２点を失った。３回には、６番・外崎に左翼スタンドへのソロを許して計７失点を喫した。４回からはカーター・スチュワートがマウンドに上がった。