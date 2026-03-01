◆報知新聞社後援東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）昨年大会の覇者、タデセ・タケレ（２３）＝エチオピア＝がゴール直前までの大混戦を２時間３分３７秒で制し、連覇を果たした。昨年１２月のバレンシアマラソンで３度目の日本記録（２時間４分５５秒）をマークした大迫傑（３４）＝リーニン＝が２時間５分５９秒で日本人トップの全体１２位となった。前日本記録で現歴代２