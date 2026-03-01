阪神１１Ｒ・チューリップ賞・Ｇ２・馬トク激走馬＝ナムラコスモス初勝利は４戦目も、続くこぶし賞では７番人気の評価を覆して連勝したダノンプレミアム産駒。内回り、スローの流れを４角６番手から上がりＮＯ１（３ハロン３３秒６）で差し切った脚は目立った。田口貫太騎手は「ゲートで遅れましたが自信を持っていました。牡馬相手にいい内容で勝ってくれました」と評価した。中１週も好気配を保っており、直前は坂路（５４秒