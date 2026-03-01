巨人は１日、宮崎２軍キャンプを打ち上げた。ＷＢＣ強化試合として行われる２日・チェコ戦（サンマリン宮崎）、３日・オーストラリア代表戦（同）後に帰京する。石井琢朗２軍監督は「全体的に選手の表情がすごく良かった。少し離脱者も出てしまったけれど、最後までしっかり元気に完走できたし、意識高くやってくれた」と総括した。２軍の公式戦開幕は１４日・オイシックス戦（Ｇタウン）と、２週間後に迫る。「２軍の場合は