歌い手のAdoが2月28日、自身初となる“実写ミュージックビデオ”を公開。自身が出演し、素顔の一部が公開されたMVに、ファンからは驚きや歓喜の声が寄せられている。【動画】「ついに」「顔！横顔！」初“実写MV”で素顔をチラリとのぞかせたAdoAdoは、2020年10月「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから数々の快挙を成し遂げ、今年7月に日産スタジアムでのライブ開催が決定している23歳の歌い手。公開されたのは、自