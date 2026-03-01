ムード歌謡グループ「純烈」の後上翔太（39）と元AKB48の横山由依（33）夫婦が1日、ABCテレビ「新婚さんいらっしゃい」（日曜後12・55）に出演。なれそめについて語った。2人の出会いは2023年の明治座公演。当初、純烈に対し「素敵なおじさんグループ」という印象を抱いていた横山だが、後上の私服姿に「え、若いんだ！と。ダントツで私服が若かった」と衝撃を受けたという。急接近のきっかけは、共演したタレントの小川菜摘