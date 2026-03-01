中日は１日、バンテリンドームで、等身大「着せ替えドアラ」のモニュメントを公開した。「みんなで等身大『着せ替えドアラ』を作ろう！」というテーマのもと、球団創設９０周年を盛り上げるために、企画された。この思いに賛同した支援者１６４２人により、等身大ドアラのモニュメントが完成した。モニュメントは３月１０日のヤクルトとのオープン戦（バンテリンドーム）から、シーズン終了まで同球場内１ゲート付近に常設展